Depremde hayatını kaybedenler anısına Van Gölü'ne saygı çelengi bırakıldı

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İskele Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çevre temizliğine ilişkin serginin açıldığı, çöplerin çevreye verdiği zararların anlatıldığı programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, öğrencilerle İskele sahilinde yürüyüş yaptı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde depremde hayatını kaybedenler anısına Van Gölüne saygı çelengi bıraktı.

Daha sonra "Temiz deniz, temiz dünya" yazılı afiş taşıyan öğrenciler, İskele Yaşar Kemal Parkı'nda kitap okuma etkinliğine katıldı.

Çocuklarla birlikte kitap okuyan Balcı, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, kitap adına Van'da çok güzel işler yaptıklarını, yaklaşık 2 milyon kitabı öğrencilerle buluşturduklarını, 13 ilçeye bebek ve çocuk kütüphanesi yaptıklarını belirtti.

Ardından Van Gölü'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarını kontrol eden Balcı, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Vatanı milleti sevmek, dağları, ovaları, gölleri, yaylaları ile birlikte sevmektir. Bu yüzden Van Gölü bizim bir zenginlik mirasımızdır. Hem ekonomik, hem kültürel olarak zenginliğimizdir. Van Gölü'nün korunması hayati bir öneme sahiptir. Biz de bu anlamda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz." dedi.

Van Gölü'nün sadece Van'ın değil dünyanın bir zenginliği olduğunu belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Güzel gölümüzü atalarımızdan aldığımız gibi gelecek kuşaklara tertemiz bırakmamız lazım. Çevre bilincine sahip bir idareci olarak ifade ediyorum, Van Gölü'nün temizliği yaşamsal bir öneme sahiptir. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Devletimizin tüm potansiyelini kullanarak burada 80 araçla bir buçuk yıldır dip temizliği yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Amacımız bu yılın sonuna kadar 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunu çıkarıp çalışmaları tamamlamak. Yapılan temizliğin ardından sahilde gözle görülür bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Sahilimiz şu anda temiz ve güzel oldu. Van Gölü bizim için çok önemli ve onu tertemiz haliyle gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Halkımızdan da tek isteğimiz Van Gölü'nü temiz tutalım, temiz tutmak için gayret gösterelim."

Çevre haftası dolayısıyla açılan stantları da dolaşan Balcı, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti, onlarla fotoğraf çektirdi.

Etkinliğe vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve daire başkanları katıldı.

