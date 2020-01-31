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Depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için Eskişehir’de, Mevlid-i Şerif okutuldu.Sami Ramazanoğlu Camii’nde Cuma namazı öncesi Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Elazığ’da meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için Eskişehir’de, Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sami Ramazanoğlu Camii’nde Cuma namazı öncesi Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Namaz sonrasında ise Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan’ın annesi ve Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın kayınvalidesi Ümmühan Mercan için Yasin-i Şerif okutuldu. Okunan Yasin-i Şerif’in ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Mevlid programına; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan, İl Müftüsü Bekir Gerek, merhumenin ailesi, yakın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda, hafız ve imam hatiplerce Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilavet edildi, ardından dua edildi.

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Odunpazari
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Odunpazari
Uras Eczanesi
Tepebasi
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Odunpazari
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