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Depremde şehit olan güvenlik korucusunun "şehadet arzusu"

BİNGÖL HABERLERİ  | 15.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Şehit Cengiz Pullu'nun dayısı Gıyasettin Pullu: - "Hep 'Şehitlik büyük bir mertebedir, inşallah şehit olacağım.' diyordu. Nihayet duası kabul oldu"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun, yakınlarına sürekli şehit olmayı istediğini söylediği öğrenildi.

Dünkü depremde Kaynarpınar Jandarma Karakolunun gözetleme kulesinin hasar görmesi nedeniyle şehit olan Pullu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından götürüldüğü Kümbet köyünde toprağa verildi.

Biri erkek 4 çocuk babası şehidin evi, Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınları evlerinin önündeki açık alanda taziyeleri kabul etti.

Şehidin amcasının oğlu Muhammed Mazhar Pullu, AA muhabirine, kuzenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Şehidin, vatanını çok sevdiğini dile getiren Pullu, şöyle konuştu:

"Deprem anında şehadet getirerek öldüğüne inanıyorum. Nöbet kulübesini terk etmezdi ve etmedi de. O kulübede can vereceğini bildiği halde silahını bırakmadı. Rabbim inşallah mağfiret eyler, peygamberimize komşu eyler. Ülkemizin başı sağ olsun. Zorlu bir yaşamı vardı. Bir ağabeyi Erzincan'da trafik kazasında, diğeri ise kalp krizi sonucu vefat etmişti. Ailede tek erkek çocuğu olarak kalmıştı. Ağabeylerinin yetimlerine de bakıyordu. 6 ay öncesinde de babasını kaybettik. Babası ölünce daha da zorlandı. Bütün yük üstüne kalmıştı. Bütün ailenin babasıydı."

- "Duası kabul oldu"

Malatya'da yaşayan amcası Hadi Pullu ise yeğeninin, çevresinde çok sevildiğini belirterek, "Dinine çok bağlıydı namazın hiçbir vaktini kaçırmazdı. Kimseye kolay kolay kızmazdı. Aile büyüklerine çok saygılıydı. Kendisini anlatacak kelime bulamıyorum." dedi.

Yeğeninin, sürekli şehitliğin önemini anlattığını kaydeden Pullu, "Hep 'Şehitlik büyük bir mertebedir, inşallah şehit olacağım.' diyordu. Nihayet duası kabul oldu." ifadelerini kullandı.

Dayısı ve bacanağı Gıyasettin Pullu ise "Şehit olmak istediğini anlatırdı. Duası kabul oldu, şehit oldu." dedi.

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