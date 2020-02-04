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Depremde STK’lar tam not aldı

MALATYA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da can ve mal kaybına neden olan depremden sonra özellikle sivil toplum kuruluşları da (STK) yardım konusunda canla başla çalıştı.İHH İnsani Yardım Vakfı, Malatya’daki depremde hasar gören, Malatya’nın Kale ilçesindeki depremzedelere AFAD’ın yönlendirmesiyle çadır ve gıda yardımında bulundu.Malatya’daki depremin ardından depremzedelere ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ ve Malatya’da can ve mal kaybına neden olan depremden sonra özellikle sivil toplum kuruluşları da (STK) yardım konusunda canla başla çalıştı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Malatya’daki depremde hasar gören, Malatya’nın Kale ilçesindeki depremzedelere AFAD’ın yönlendirmesiyle çadır ve gıda yardımında bulundu.
Malatya’daki depremin ardından depremzedelere ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yaraların sarılması için faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İHH Malatya Şubesi, AFAD’ın koordinasyonuyla depremden dolayı ağır hasar alan Malatya’nın Kale ilçesindeki depremzedelere çadır ve gıda yardımlarını ulaştırdı.
Kale’de 783 ağır hasarlı yapı var
Yardım dağıtımında konuşan Kale ilçe Belediye Başkanı Murat Koca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı ön hasar tespit çalışmalarında ilçede 173 yıkık, 783 ağır hasarlı yapının olduğunu ifade etti. Koca, “AFAD, UMKE, Kızılay, İHH, Mehmetçik ve diğer kuruluşlarımız ve devletimiz depremzedeler için seferber oldu. Özellikle İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Necmi İnce’nin nezdinde ilçe jandarmamız ve tüm askerlerimiz çadır kurulmasından kumanya dağıtımına kadar çok çaba sarf ettiler. Allah herkesten razı olsun” dedi.
İHH Malatya ekibinden Yeşilyurt Belediye Meclis üyesi Nusret Aslan, İHH olarak AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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