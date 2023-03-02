YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Depremde tahrip olan şehitliği, komandolar ve AFAD onardı

Depremde tahrip olan şehitliği, komandolar ve AFAD onardı

02.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şehitlikte tahrip olan ve yıkılan mezar taşları, Kastamonu’dan bölgeye giden jandarma komando ve AFAD ekiplerince onarıldı.

Depremde tahrip olan şehitliği, komandolar ve AFAD onardı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan deprem bölgesine giden jandarma komando ekipleri ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çalışmaları destek veriyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra tahrip alanlarda da çalışma yapan Kastamonu jandarma komando ve Kastamonu AFAD ekibi, Kırıkhan Şehitliğinde yıkılan mezarları onardı. Deprem sebebiyle taşları yıkılan ve hasar gören şehitlikte çalışma yapan Kastamonu jandarma komando ve Kastamonu AFAD ekipleri, mezar taşlarını kaldırarak, eski yerine yerleştirdi.

Çadır kurulumunda da görev alan jandarma komando ve AFAD ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları halen devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyorGönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyor
Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldüSpor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü
Hatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldıHatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
06:58
Öğle
12:53
İkindi
16:05
Akşam
18:37
Yatsı
19:50
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.