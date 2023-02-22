YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Depremde tekerlekli sandalyesi kırılan vatandaşın çağrısına valilik koştu

Depremde tekerlekli sandalyesi kırılan vatandaşın çağrısına valilik koştu

22.02.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası yıkılan evde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın talebi, koordinatör olan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla karşılandı.

Nurdağı’nın Gökçedere köyünde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan evde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın talebi, koordinatör olan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla karşılandı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçedere köyünde kalan aile için ekipler seferber oldu. Engelli ve bir kolu kırık olan vatandaş için tekerlekli sandalye götüren ekipler burada ailenin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Engelli vatandaş Cennet Kösoğlu’nun ablası, "Öncelikle başımız sağ olsun. Gün birlik günü. Allah herkesten razı olsun. İnşallah böyle felaketler görmeyiz. Engelli kardeşimin sandalyesi kırılmıştı. Sağ olsun ekipler getirdi" dedi.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü depo sorumlusu Hazım Ücün de depremin ilk gününden itibaren Şırnak Valiliği koordinasyonluğunda burada depo sorumluluğu görevini yaptığını söyledi. Engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu aktaran Ücün, "Ufak da olsa yaralarına merhem olmuş olduk bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kesilen ayağını unuttu yaralı depremzedelere dua ettiKesilen ayağını unuttu yaralı depremzedelere dua etti
Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanındaSafranbolu Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Bingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildiBingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Şubat Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
12:49
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.