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Depremde yıkılan binaları gören duygulanıyor

09.08.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da yıkılan binaların yerlerini gören vatandaşlar duygulanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 şehir ağır hasar aldı. On binlerce insanın hayatını kaybettiği "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Adana’da Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı. Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen kentteki bazı ağır hasarlı binalar halen yıkılmazken, çöken 11 binadan Alpargün, Tutar Yapı ve Mete apartmanlarının olduğu mahalleler havadan görüntülendi. Yıkılan binaların yerlerini gören vatandaşlar ise duygulanıyor. Tutar Yapı’nın enkazında hayatını kaybeden 3 yakını için Ali Çay, 3 çiçek bıraktı.

Depremde Tutar Yapı’da bulunan 3 yakınını kaybeden Ali Çay, “Enkaz alanını her gördüğümde duygulanıyorum. Bizlerin de aslında enkazdan bir farkı yok. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Çok zor günlerdi. Sorumluların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi.

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