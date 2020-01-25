YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Depremde yuvasız kalan köpek, Kadıköy’de yeni yuvasına kavuşacak

Depremde yuvasız kalan köpek, Kadıköy’de yeni yuvasına kavuşacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları birlikte sarmak için kolları sıvadı.

Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraları birlikte sarmak için kolları sıvadı. Çok sayıda Kadıköylü, depremzedelere gönderilmek üzere çeşitli yardım malzemeleri toplayarak belediye binasına akın etti. Öte yandan, Elazığ’da bir veterinerin evinde beslediği ‘Kar topu’ isimli köpek, binanın hasar almasının ardından yuvasız kaldı. Köpek, Kadıköy Belediyesince sahiplendirilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kadıköy Belediyesi tarafından akşam saatlerinde yapılan yardım çağrısının ardından Kadıköylüler, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenenlere destekte bulunmak amacıyla kolları sıvadı. Çok sayıda Kadıköylü, acil ihtiyaçlar gözetilerek getirdikleri bot, mont, battaniye gibi kışlık kıyafetlerin yanı sıra bebek bezi, hijyenik ped gibi malzemeleri depremzedelere gönderilmek üzere belediye binasına getiriyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen “Kadıköy Paylaşıyor” kampanyası kapsamında Kadıköylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye yardım malzemesi taşıyor. Vatandaşların belediyeye ve getirdiği malzemeler, belediye personeli tarafından tasnif edilerek kolilendi. Kolilere ve çuvallara koyulan malzemeler, deprem bölgesine gönderilmek üzere tıra yerleştirildi. Ayrıca Kadıköy Belediyesi tarafından Elazığ’a gönderilen 17 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına bu sabah itibariyle başladı.

Depremde yuvasız kalan köpeğe, Kadıköy Belediyesi sahip çıktı
Öte yandan, Elazığ’da bir veterinerin evinde beslediği kedi ve köpekler, depremde apartmanın hasar almasıyla yuvasız kaldı. Veteriner, evindeki hayvanların yeni yuva bulmaları amacıyla sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. Yuvasız kalan hayvanlardan biri olan ‘Kar topu’ isimli köpek, Kadıköy Belediyesi tarafından daha sonra sahiplendirilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Arama kurtarma ekipleri gece yola çıktı, sabah 7 itibariyle göreve başladı. Yaklaşık 17 kişilik arama kurtarma ekibi Elazığ’da. İki aracımız da yolda, onlar da 15 20 dakikaya kadar varacaklar. 6 kişi de o arabalarda var. Ayrıca dün gece Kadıköy’e bir çağrı yaptık. Şu anda Elazığ’da gece eksi 7 dereceye varan soğukluk var. Ona karşı battaniye kışlık bot, kışlık elbise gibi elbiseleri yardım amacıyla oraya gönderiyoruz.
Kar topu da Elazığ’daki bir depremzede, bir köpek. Sosyal medyada takip ettiğimiz bir hayvansever tarafından bize iletildi. Onu Elazığ’dan buraya getirdik. Onu da burada sahiplendireceğiz. Kadıköy’de veya herhangi bir yerde sahiplendirerek köpeği depremden kurtarmış olacağız” dedi.
Elazığ’a yardım gönderen bir vatandaş, “Deprem bölgesine gönderiyoruz. Yardımlaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Herkesten de destek bekliyoruz” dedi.
Yardım malzemelerinin yanı sıra bavulunu da alarak Elazığ’a doğru yardım etmek için yola çıkacağını belirten bir vatandaş, “Elazığ’a gidiyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Maltepe’den Elazığ’a yardım eliMaltepe’den Elazığ’a yardım eli
Ataşehirlilerden depremzedeler için yardım yağdıAtaşehirlilerden depremzedeler için yardım yağdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.