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Depremden etkilenen Hatay'da esnaf konteyner çarşılarda hizmet vermeyi sürdürüyor

09.05.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iş yerleri yıkılan Hatay'daki esnaf, kendileri için hazırlanan konteyner çarşılarda müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, iş yerleri yıkılan esnafın yaralarının sarılması için çeşitli noktalara konteyner çarşılar kuruldu.

Devlet yatırımları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan dükkanlar, çalışmaların tamamlanmasıyla hak sahiplerine teslim edildi.

Yeniden işbaşı yapan esnaf, kuaför, terzi, kırtasiye, teknoloji firması, ayakkabıcılık, market ve gıda gibi alanlarda en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor.

- "Hatay'da şu an müthiş hareketlenme var"

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, AA muhabirine, kent genelinde iş yerlerini kaybeden esnafa dükkanlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymak, deprem bölgesinde geleceğe umutla bakma anlamında işler yapıldığını belirtti.

İki ay önce geldiklerinde çadırlarda kalan insanlarda moral bozukluğu olduğuna işaret eden Kaymak, şöyle devam etti:

"Ne olacak bu Hatay, yok olacak gibi bir kaygı vardı ama şu an müthiş hareketlenme var. Trafikte bazen yarım saat bekliyorsunuz. Hataylılar geri geliyorlar. Şu an ilimizde konteyner kentler kuruluyor. Çadırları bir yandan boşaltıp konteynerlere taşıyoruz. Yani bu süreçte aç ve açıkta kimse kalmadı. Bütün vatandaşlarımıza çadırdır, yiyecektir, iaşedir, gıda depolarıdır, elbisedir, fazlasıyla bunları verdik."

Kaymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut müjdesini verdiğini, bunların 1-2 yıl içerisinde yapılıp teslim edileceğini anımsattı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kaymak, geride kalanlara iyi bir gelecek hazırlamak için devletin öncülük yaptığını belirtti.

Kaymak, iş insanlarına deprem bölgesine destek olmaları çağrısında da bulundu.

"İŞLERİN DAHA DA GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM"

Konteyner çarşıda tavuk ve tavuk ürünleri satışı yapan Sunay Akçay da büyük afet karşısında zor günler geçirdiklerini belirterek, "Sağ olsun Valiliğimiz burayı verdi, yeniden başladık. İyi ki başlamışız, işler şu an az ama daha da güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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