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Depremden etkilenen vatandaşlara gönüllü öğretmenlerden destek

22.02.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler, depremden etkilenen ve Bursa’ya gelen vatandaşlara önemli destek sağlıyor.

Depremden etkilenen vatandaşlara gönüllü öğretmenlerden destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar arzu ettikleri takdirde AFAD tarafından farklı illere yönlendiriliyor. Bu çerçevede Bursa’ya gelen vatandaşlara Osmangazi’de görevli gönüllü öğretmenler tarafından destek sağlanıyor. Bursa Büyükşehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen vatandaşlar, Bursa Valiliği koordinasyonunda ve AFAD iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde gönüllü öğretmelerin de yer aldığı ekipler tarafından karşılanarak adres, kimlik, çocuk vb. bilgileri kayıt altına alınıyor.

Bursa’ya gelen vatandaşlara bir yandan Osmangazi İlçe MEM Psikososyal Ekibi tarafından destek verilirken, diğer yandan vatandaşların barınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçları gideriliyor. Destek ekiplerinde 3 vardiya halinde görev alan gönüllü öğretmenler, okul çağında olan öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlarken, çocuklariçin de oyun atölyeleri oluşturuyor. Depremden etkilenen vatandaşlar, Bursa Öğretmenevi, Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve Pansiyonu, Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde misafir ediliyor.

MAHALLELERDE MERKEZ DESTEK OKULLARI BELİRLENDİ

Osmangazi’de bulunan okullardan 81 tanesi merkez destek okulu olarak belirlendi. Depremden etkilenen ve Bursa’ya gelen aileler, bu mahalle merkez destek okullarıyla eşleştirilerek aile-okul arasında iletişim kanalı oluşturuluyor. Merkez destek okul idaresi başkanlığında, mahalledeki diğer okullarla işbirliği ile depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler, tespit edilerek merkez okullar kanalıyla yardım kolisine dönüştürülüyor. Yardım kolileri ilgili adreslere teslim ediliyor. Depremzede vatandaşlar ihtiyaç duydukları anda eşleştirildikleri merkez okullara ulaşarak destek alabiliyor. Organizasyonlara Osmangazi’de bulunan tüm okul ve kurumların idareci, öğretmen ve personel gönüllü olarak destek veriyor.
Ailelerin temel eğitim çağındaki çocukları öncelikli olarak mahallesindeki okullara kayıtlarının yapılması sağlanırken; ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ise nakil işlemlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacağı bilgisi verilerek gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

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