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Depremden etkilenenlere akülü sandalyeler törenle teslim edildi

MALATYA HABERLERİ  | 13.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Malatya’da, “Onun Hikayesi Projesi” kapsamında alınıp bağışlanan akülü sandalyelerin teslim töreni yapıldı.Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ile Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Onun Hikayesi Projesi” kapsamında 24 Ocak’ta yaşanan depremden etkilenen engelli vatandaşlara bir nebze destek olmak amacıyla 15 adet akülü sandalye dağıtım töreni düzenlendi.Törende söz alan Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Perihan Kılıç, “72.

Malatya’da, “Onun Hikayesi Projesi” kapsamında alınıp bağışlanan akülü sandalyelerin teslim töreni yapıldı.
Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ile Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Onun Hikayesi Projesi” kapsamında 24 Ocak’ta yaşanan depremden etkilenen engelli vatandaşlara bir nebze destek olmak amacıyla 15 adet akülü sandalye dağıtım töreni düzenlendi.
Törende söz alan Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Perihan Kılıç, “72. Yılını kutladığımız derneğimizin bu sevincini, deprem nedeniyle zarar gören engellilerimize umut olmak, onları mutlu edebilmek amacıyla onlara akülü sandalye hediye ederek paylaşmak istedik” dedi.
Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmasında, “Bugün çok önemli ve bizi sevindiren bir hayır işine vesile olmak üzere burada toplandık. Dün İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutlamıştık. İstiklal Marşı’nı merhum Mehmet Akif’e yazdıran ruh büyük Türk milletinin burada da bir örneğini gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhudur. Anadolu asırlar boyunca dünyanın dört bir tarafından gelen soydaşlarına, dindaşlarına ve mazlum insanlara kucak açmış bir yurttur” ifadelerini kullandı.
24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde Malatyalıların acısını duyup yüreklerinde hissedenlere teşekkür eden Vali Baruş, “ Bu depremi yaşayan engelsiz kardeşlerimiz de bu olumsuz havadan kurtulmak için çaba sarf ediyorlar. Aslında onlar hayatımızın ayrılmaz birer parçası, aile ferdimiz, kardeşimiz, ablamız, abimiz, evladımız bu toplumun mutlu olarak yaşaması için aslında bizlere güç veren insanlar. Biz onların yüzünde gülümsemeyi gördüğümüz zaman kendimizi mutlu hissediyoruz. Onların mutsuz olduğunu gördüğümüz de bizim de yüzümüz asılıyor. Bugün Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin kardeşlerimize getirmiş olduğu akülü sandalyeleri dağıtmak için buradayız. Hakikaten dernek üyelerimizin bu vicdan borcunu hissetmeleri bizleri çok duygulandırdı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerinde de üstün başarılar diliyoruz. Büyük bir millet olduğumuzu bizlere Malatyalı kardeşlerine tekrar hissettirdiler. Ben burada bulunan tüm kardeşlerime hayat yolunda başarılar diliyorum. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim, yüzümüzdeki gülümsemeyi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Biz birlik ve beraberlik halinde olduğumuz müddetçe de ülkemiz insanı daha mutlu, daha güler yüzlü yaşamaya devam edebilecektir. Buraya iştirak eden Tüm kardeşlerimiz tekrar teşekkür ediyorum hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum “ diyerek sözlerini tamamladı.
Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanı İlhan Topal’ın İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e ait “Şehitler” isimli şiirini okumasının ardından akülü sandalye dağıtımına geçildi.
Vali Aydın Baruş, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ile Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine plaket takdim etti.
Törene, Vali Aydın Baruş’un yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Perihan Kılıç ve dernek Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, İşkur Müdür Vahap Toman, Beydağı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve engelli aileleri katıldı.

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