Depremden ikiz çocuklarıyla kurtulan aile Trabzon'da yurda yerleşti

Depremler sonrası Trabzon'a, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ'dan 14 bin 44 kişi geldi.

Depremzedelerden 10 bin 405'i kiraladıkları evlere ya da akrabalarının ve hayırseverlerin yanına yerleşti. 551'i ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

Depremlerde Kahramanmaraş'taki evlerinde hasar oluşan Erdal (36) ve Buket Çulun (33) çifti, 6 yaşındaki ikiz çocukları Rüzgar ve Asmin'le Trabzon'a geldi.

Çulun ailesi, Valilik koordinesinde yerleştirildikleri Trabzon Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda, depremin yol açtığı travmayı birbirlerine destek vererek atlatmaya gayret ediyor.

İkizler Rüzgar ve Asmin ise yurtta depremzede çocuklar için oluşturulan ana sınıfında akranlarıyla bir araya gelerek moral buluyor.

"YATAKLARIN YANINA UZANDIK, DEPREMİN DİNMESİNİ BEKLEDİK"

Depremzede Erdal Çulun, AA muhabirine, ilk depreme uykuda yakalandıklarını, uyanınca eşi ile hemen çocukların odasına koştuklarını söyledi.

Çocuklardan birini kendisinin, diğerini de eşinin kucağına aldığını belirten Çulun, "Yatakların yanına uzandık, depremin dinmesini bekledik. Ondan sonra çocuklarla beraber aşağıya indik. Aşağıda depreme bir daha yakalandık. O an daha çok korktuk, sanki hiç bitmeyecek gibi oldu." dedi.

Makine mühendisi Çulun, evde hasar oluşunca Afşin ilçesindeki yakınlarının yanına gitmeye karar verdiklerini anlatarak, "Eşimin ailesinin tek katlı evi vardı. Orada 'güvende oluruz' diye Afşin'e gittik. Bu defa da orada ikinci büyük depreme yakalandık. Orada da duramayacağımızı anlayıp başka yere gitmek için başvuru yaptık. Trabzon'a gelince KYK yurduna yerleştirildik. Sağ olsunlar burada bizi ağırlıyorlar. Şimdilik buradayız." diye konuştu.

Aslen Bingöllü olduğunu dile getiren Çulun, "Bingöl depremini yaşamıştım ama o çok kısaydı. Bu sanki hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Açıkçası umudumuz kesilmişti, 'artık buradan çıkamayız' gibi karamsar bir düşünce oldu. Halen sanki rüyadan uyanacağız da her şey eskisi gibi olacak hissi var içimde." ifadesini kullandı.

