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  4. Depremden önce yapılan konutlar depremzedelerin sıcak yuvası oldu

Depremden önce yapılan konutlar depremzedelerin sıcak yuvası oldu

09.01.2024 09:20 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önce yapımına başlanıp tamamlanan toplu konutlar deprem sonrası vatandaşların sıcak yuvası oldu.

Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 6 Şubat depremleri öncesi yapımına başlanan Onikişubat İlçesi Kurtlar - Önsen bölgesindeki toplu konutlar tamamlanmış, deprem sonrası enkazdan çıkarılan depremzede ailelere teslim edilmişti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle yapılan konutlar artık depremzedelerin yeni yuvası oldu.

Toplamda 72 dönüm alan üzerine konumlanan proje çerçevesinde bölgeye yeni yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlar yer alıyor.

Depreme Gayberli Mahallesi Turgut Özel Sitesi’nde yakalanan Taşçı ailesi de bölgeye yerleşen depremzedelerden.
Depremzede Fatma Taşçı, “Biz depremden sonra 7-8 saat sonra çıkarıldık. Depremde oğlum, kocam ve torunum vefat etti. Deprem sonrası zor durumlar yaşadık çadırda kaldık. Devletimizden Allah razı olsun çadırdan çok iyi evimizi kira vermiyoruz” dedi.

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