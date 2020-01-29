YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Depreme karşı "çelik konstrüksiyon" önerisi

Depreme karşı "çelik konstrüksiyon" önerisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz: - "Klasik bina yöntemlerini terk ederek yüksek güvenlikteki yapılara yönelmeliyiz. Çelik ev bunun için çok önemli bir alternatif"

İSTANBUL (AA) - Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, Elazığ depreminden çıkartması gereken önemli dersler bulunduğunu belirterek, depreme dayanıklı konutlar için çelik konstrüksiyon ev modelinin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, Malatya'yı da etkileyen Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken Manisa'dan da bir deprem haberinin gelmesinin depreme dayanıklı konuta yönelmenin zorunluluğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Çelik konstrüksiyon yapı sistemiyle üretilen evlerin deprem güvenliğinde yüksek önemli bir yapı modeli olduğuna dikkati çeken Durmaz, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak tercih edilen çelik ev sisteminin Türkiye'de henüz yeterli ilgiyi görmediğini belirtti.

Durmaz, bu durumun yapı modelinin bilinirliğinin az oluşundan kaynaklandığını dile getirerek, çelik yapı sisteminin özellikle yatay mimari konseptinde mahalle kültürüne hitap eden toplu konut projeleri için en uygun ev modeli olduğunu ifade etti.

Hakan Durmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini son günlerde art arda yaşadığımız depremlerle yakından görmüş olduk. 'Deprem değil bina öldürür.' sözü klasikleşti. Bu doğrultuda sayılı yıllar geçtikçe yapı güvenliği gerileyen klasik bina yöntemlerini terk ederek yüksek güvenlikteki yapılara yönelmeliyiz. Çelik ev bunun için çok önemli bir alternatif.

Çelik yapı çürümeyen, kırılgan olmayan, göçmeyen, esnek özellik gibi çok sayıda öne çıkan üstünlüğüyle yüksek riskli deprem bölgelerinde güvenle tercih edilmesi gereken yapı modelidir. Üstelik üretim süreci ve kurulumu da klasik betonarme yapı modeline göre son derece hızlı ve bütçe olarak da daha ekonomik."

Karmod Ev adıyla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında inşa ettikleri çelik evlerin son derece güvenliği olduğunu bildiren Durmaz, konseptin modern konut projeleri için alternatifi oluşturduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.