Depremi yaşayan özel çocuklar ata bindi, sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu

Kahramanmaraş merkez üslü depremler sonrasında birçok depremzede aile Kastamonu’ya yerleşti. Kastamonu’da yaşayan depremzede ailelerin yaralarının sarılması için birçok etkinliğe imza atılıyor. Aileleri ile birlikte Kastamonu’ya yerleşen özel çocuklar için de özel bir etkinliğe imza atıldı. Depremin oluşturduğu travmaları unutabilmeleri ve sosyal hayata tekrar adapte olabilmelerini sağlamak için Kastamonu Özel Bireyler Derneği koordinesinde özel çocuklar at çiftliğine götürüldü. Kastamonu Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen etkinlikte, özel çocuklar hayatlarında ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı. Ata binen çocukların sevinçleri renkli görüntülere sahne oldu.

"BUGÜN İLK DEFA ATA BİNDİM”

Ata binerek eğlenen 6 yaşındaki Ebrar Yeninağcılar, en büyük hayalini gerçekleştirerek ata bindiğini belirterek, “Ata binmek en büyük hayalimdi, bugün ilk defa ata bindim” dedi.

“ÇOK KEYİFLİ ANLAR YAŞADIK”

Adıyaman’dan Kastamonu’ya gelen Feyza Çiğdem, “Adıyaman’da deprem felaketini yaşadıktan sonra, Kastamonu’ya geldik. Çocuğum otizmli. Bugün ata bindi. Çok keyifli anlar yaşadık. Çok teşekkür ediyoruz, devletimizin bütün imkanları seferber oldu. Rabbim devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

“ONLAR MUTLU OLDUKÇA BİZLER DE MUTLU OLUYORUZ”

Özel depremzede çocuklar için çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, ”Depremzede özel bireylerimizi atlarla buluşturduk. Onlar ve ailelerimiz çok mutlu. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.

