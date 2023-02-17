YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha İstanbul’a getirildi

Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha İstanbul’a getirildi

17.02.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’dan hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine bağlı kargo uçağı ile İstanbul’a gelen 22 yaralı depremzede, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Depremin 11’inci gününde Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan yaralı depremzedeler için İstanbul’a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, saat 20.40 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta bulunan 22 yaralı depremzede, asker ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınarak İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Uçakta depremzedeler ile birlikte gelen 13 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü. Bir yaralı ise tedavisi yapılmak üzere ambulansla Kocaeli’ye götürüldü.

Yaralıları getiren ekipten Norveç Hava Kuvvetleri Tabip Binbaşı Andresen, "Norveç ordusundaki sağlık çalışanlarıyız. Yaralı insanları İstanbul’a getirdik. Bu çok kötü bir durum elbette ve çok fazla insan acı çekiyor. Aynı zamanda çok fazla kişinin yardıma ihtiyacı var. Biz de bu büyük durumun yardım etme anlamında küçük bir parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Farklı havalimanlarında bulunduk ve Türkiye’de gidebildiğimiz her yere gitmeye çalıştık. Biz de hastaların tedavileri için sağlık gereçleri, 22 yaralı depremzede ve refakatçi ile geldik. Tüm ekibimiz görevlerimizi tamamlamamız için katkıda bulundu" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştıMeksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı
Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandıMuğla'da depremzedeler için toplanan yardımları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı
İHH, Kahramanmaraş'ta konteyner mahallesi kuracakİHH, Kahramanmaraş'ta konteyner mahallesi kuracak
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:19
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Cuma

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Tuba Çomoğlu Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Yaren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.