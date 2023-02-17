Depremin 11. gününde 22 yaralı depremzede daha İstanbul’a getirildi

Depremin 11’inci gününde Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan yaralı depremzedeler için İstanbul’a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı, saat 20.40 sıralarında Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Uçakta bulunan 22 yaralı depremzede, asker ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınarak İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Uçakta depremzedeler ile birlikte gelen 13 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü. Bir yaralı ise tedavisi yapılmak üzere ambulansla Kocaeli’ye götürüldü.

Yaralıları getiren ekipten Norveç Hava Kuvvetleri Tabip Binbaşı Andresen, "Norveç ordusundaki sağlık çalışanlarıyız. Yaralı insanları İstanbul’a getirdik. Bu çok kötü bir durum elbette ve çok fazla insan acı çekiyor. Aynı zamanda çok fazla kişinin yardıma ihtiyacı var. Biz de bu büyük durumun yardım etme anlamında küçük bir parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz. Farklı havalimanlarında bulunduk ve Türkiye’de gidebildiğimiz her yere gitmeye çalıştık. Biz de hastaların tedavileri için sağlık gereçleri, 22 yaralı depremzede ve refakatçi ile geldik. Tüm ekibimiz görevlerimizi tamamlamamız için katkıda bulundu" dedi.

