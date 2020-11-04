Depremin ardından travma sonrası strese dikkat

Deprem gibi doğal afetlerden etkilenen insanlarda ‘travma sonrası stres bozukluğu’ diye adlandırılan bir psikiyatrik durumun yaşanabildiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Güngör Meydan, "Ruhsal yaraların ilk andan itibaren sarılmaya başlanması ve ciddi ruhsal bozukluklar gelişince profesyonel yardım imkânlarının sağlanması çok önemlidir" dedi.

Depremin kişinin kendisinin ve sevdiklerinin yaşamını tehdit eden, korku, dehşet, çaresizlik oluşturan travmatik bir olay olduğunu söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Güngör Meydan, deprem, sel, savaş, salgın gibi hayatı tehdit eden doğal yaşam olayları ve insan kaynaklı toplumsal felaketlerin ruh sağlığında açtığı derin izlerin travma sonrası stres başta olmak üzere bir takım psikiyatrik bozuklukları ortaya çıkardığını vurguladı.

İlk 1 aylık dönemde korku ve tedirginlik yaşanması normal

Depremin ruh sağlığına olan etkileri hakkında bilgiler aktaran Uzm. Dr. Güngör Meydan, “Deprem ve diğer afetlerden sonraki ilk 1 aylık dönemde korku, tedirginlik, ilkilme, olayı tekrar tekrar yaşama, sürekli olayı hatırlama, bazı durumları veya tümünü hatırlayamama, mutsuzluk, çaresizlik, yaşamın anlamsızlaşması, uyku ve iştah bozuklukları gibi bulgulara bağlı olarak akut stres bozukluğu ortaya çıkar. Bunlar bir süreliğine herkeste görülebilecek olağan tepkilerdir. Ancak bu bulguların 1 ay içinde azalarak ortadan kalkması gerekirken bazı kişilerde aylarca, yıllarca sürebilir. Bununla birlikte depresyon, kaygı bozuklukları da afetlerden sonra sık görülür. Daha önce ruhsal hastalık geçirmiş kişilerde travma sonrasında hastalıkların tekrarlama riski fazladır. Depremi yaşayanların yüzde 20’sinde travma sonrası stres bozuklukları geliştiği çalışmalarda gösterilmiştir" diye konuştu.