Depremin ardından veliler ve öğrencilere psikolojik destek

Radikal Eğitim Kurumları, İzmir’de meydana gelen depremin ardından depremin psikolojik etkisinden kurtulmaları için velilere ve öğrencilere online toplantıyla destek verdi.

İzmir’de meydana gelen deprem, hem çocukları hem de aileleri etkiledi. Bu durumla ilgili harekete geçen Radikal Eğitim Kurumları, Türkiye çapında 16 şubesindeki rehberlik birimleriyle çocukların depremin etkisinden kurtulması için ailelerle toplantı yaptı. Online olarak yapılan toplantının ana moderatörü, Özel Radikal Buca Anadolu Lisesinin rehberlik birimi oldu. Öğretmenler Seyran Aydın Demir ve Cansu Kaplan, toplantılarda velilere depremin psikolojik etkisiyle nasıl baş edebileceklerini aktardı.

Aydın ve Kapan tarafından toplantılarda şu önerilerde bulunuldu:

"İnsanoğlunun rutin hayatındaki işlevselliği farklılaştığı zaman psikolojik olarak kendini güvende hissetmez bu yüzden rutin hayata olabildiğince hızlı dönmek önemlidir. Yaşanan afet sonucu evini veya yakınlarını kaybedenler için bu süreç elbette daha zorlu ilerleyecektir. Böyle durumlarda öncelik olarak fiziksel ihtiyaçların (açlık, uyku, tuvalet, barınma vb.) karşılanabilmesi en önemlisidir. Daha sonra önem vermemiz gereken konu afetzedelerin yakınlarıyla bir araya getirilmesi ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamaktır. Bu durum ilerleyen süreçte depremin etkilerinin hafiflemesi için daha faydalı olacaktır. Bu tür travma oluşturabilecek olaylarda kişilerin birbirlerine sağladıkları sosyal destek (sadece yan yana olmak bile) kendilerini yalnız hissetmemelerine yardımcı olur ve sürecin ağır etkilerini hafifletir. Depremzedelerle iletişim kurarken ‘merak etme bir daha deprem olmayacak’ ve ya ‘korkacak bir şey kalmadı’ gibi kontrol edemeyeceğimiz durumlar hakkında yorum yapmak yerine, ‘kendimizi korumak için tüm önlemleri aldık’ gibi kontrol edebildiğimiz durumlara vurgu yapmak hem daha gerçekçi hem de psikolojileri açısından daha rahatlatıcı olacaktır. Depremzedenin yaşadığı duyguları ifade etmesi çok önemlidir."

