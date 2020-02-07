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Depremin düşürdüğü kaya ulaşımı engelliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesi Pınarbaşı köy yoluna 24 Ocak tarihinde ki Elazığ Sivrice depremi nedeniyle düşen büyük kaya parçası ulaşımı engelliyor.Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünün yolu kopan kayaların yola düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Depremin düşürdüğü kaya ulaşımı engelliyor

Adıyaman’ın Sincik ilçesi Pınarbaşı köy yoluna 24 Ocak tarihinde ki Elazığ Sivrice depremi nedeniyle düşen büyük kaya parçası ulaşımı engelliyor.
Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünün yolu kopan kayaların yola düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Köy sakinleri durumu yetkililere bildirdiklerini ancak depremin üzerinden 10 günün üzerinde süre geçmesine rağmen yolun hala açılmadığını belirtti.
Bu yolu her gün kullandıklarını belirten sürücülerden Aziz Gültekin, “Biz bu yolu kullanarak ilçe merkezine öğrenci taşması yapıyoruz. Pınarbaşı köyünden Sincik merkeze giden herkes bu yolu kullanıyor. 7 kilometre uzaklıktaki Subaşı köyü üzerinden ilçeye ulaşabildik. Durumu yetkililere bildirdik ancak depremin üzerinden 10 günün üzerinden süre geçmesine rağmen kimse gelip yolu açmadı. Yetkililerin bu yolu açmasını istiyoruz” diye konuştu.

Depremin düşürdüğü kaya ulaşımı engelliyor

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