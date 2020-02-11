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Depremin etkileri yerinde incelendi

MALATYA HABERLERİ  | 11.02.2020 17:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, okullara giderek, depremin etkileri yerinde incelendiElazığ ili Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin maddi ve manevi zarara yol açtığı Malatya’da deprem nedeniyle hasar gören okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, bilgi aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, okullara giderek, depremin etkileri yerinde incelendi
Elazığ ili Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin maddi ve manevi zarara yol açtığı Malatya’da deprem nedeniyle hasar gören okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, bilgi aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Cahit Şahin ve bakanlık yetkilileri depremin etkilerini yerinde inceledi. Yetkililer, deprem sonrası hasar gören okulları tek tek gezerek incelemelerde bulundular. Yetkililer, incelemelerin ardından Vali Aydın Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ardından Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nde Tatlı’dan brifing alan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, afetlere hazırlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüğünü, oluşan yaraların bir an önce sarılması eğitim ve öğretimin aksamaması için bakanlık olarak tüm desteğin verileceğini belirtti.
Ankara’dan gelen yetkililer, daha sonra Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü destek hizmetleri bünyesinde görev yapan iş güvenliği uzmanları, kontrol uzmanları, okul sağlığı ekibi, ilk yardım merkezi çalışanları ve MEB arama kurtarma ekibi ile toplantı gerçekleştirdi.

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