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Depremin simgesi saat bir yıldır 04.17’de duruyor

İHA İHA
02.02.2024 09:37 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da 6 Şubat depremi sırasında duran Saat Kulesi’ndeki saatler bir yıldır 04.17’yi gösteriyor.

6 Şubat depreminin meydana geldiği 04.17’de zamanın durduğu Adıyaman’daki Saat Kulesi depremin simgesi oldu. Saat Kulesi’nde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17’de durdu. Vatandaşların talebi doğrultusunda belediye kararı ile saatler onarılmadı ve 04.17’de bırakıldı.

Saat Kulesi yeniden boyanarak Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda belediye ekipleri tarafından kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikilip peyzaj çalışması yapıldı.

Bir yıldır aynı zaman dilimini gösteren Saat Kulesi, depremin simgesi oldu.

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