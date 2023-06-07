Depremin vurduğu Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret belgeli ürünü Malatya kayısısı, ihracat getirisiyle yüz güldürmeye devam ediyor.

Mayıs ayında 4 bin 957 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 30 milyon 686 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Yılın ilk 5 ayında ise ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 31 bin 115 ton kuru kayısı ihraç edildi, 169 milyon 582 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'dan geçen yılın aynı döneminde 28 bin 205 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 143 milyon 318 bin dolar ülkeye döviz girdisi sağlanmıştı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatında mayıs ayını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte kayısı işletmelerinin hızlı bir toparlanma süreci yaşadığını anlatan Özcan, ihracatın depreme rağmen sürdüğünü ifade etti.

RAKAMLAR SEVİNDİRİCİ

Özcan, şubat, mart ve nisan aylarının depremin gölgesinde geçmesine rağmen kuru kayısı ihracatının hız kesmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kuru meyve grubunda halen kuru kayısı ihracatı gündemindeki en önemli yerini koruyor. Deprem bölgesindeki iyileştirmeler arttıkça, bölgedeki özellikle yapısal sosyal hayattaki iyileştirmeler de gerçekleşince kayısı ihracatında problem ve sıkıntılarımız da ortadan kalkmış oluyor. Geçen yıl mayıs ayında 3 bin 561 ton kuru kayısı ihraç ederek 19 milyon 963 bin dolar gelir elde etmişiz. Bu yıl hem miktarda hem gelirde artış sağlamışız. Bunlar çok sevindirici rakamlar. Bir taraftan mevcut stoklardaki ürünün ihracatı devam ederken bir taraftan da şimdi yeni sezona hazırlık yapıyoruz. 5 aylık ihracat rakamlarımız ve gelirlerimiz gerçekten son sevindirici. İnşallah bu ilk beş aylık rakamlarımızı sezonun sonunda artırmayı istiyoruz."

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da hasadın temmuz ayının ilk haftalarında başlaması öngörülüyor.

