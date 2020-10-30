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Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 16 kişi hakkında işlem yapıldı, 3 kişi gözaltına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 30.10.2020 23:33 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 kişi hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında bulunuyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki "çirkin ve ahlaksız" paylaşımların gereğini yaptıklarını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım." açıklamasında bulundu.

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