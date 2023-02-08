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Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

08.02.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te depremle ilgili yaptığı paylaşımın ardından, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alınan şahıs savcılıkla alınan ifadesinin ardından serbest kaldı.

Depremle ilgili yanıltıcı paylaşımın ardından gözaltına alınan şahıs serbest kaldı

Kahramanmaraş’ta yaşanana deprem sonrası Bilecik’te yaşayan M.T. isimli bir şoför, arkadaş grubuna WhatsApp üzerinden bir ses kaydı attı. Ses kaydında elden ele dolaşarak insanları tedirgin etti. Bunun üzerine Bilecik Cumhuriyet Savcılığı hareket geçerek, şahıs hakkında yakalama çıkardı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gözaltına alınan M.T., buradaki sorgusunun ardından sabah adliyeye sevk edildi. Şahıs savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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