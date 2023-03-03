YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı

03.03.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.

Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildiHatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Diyarbakır’da şubat ayında 42 narkotik operasyon gerçekleştirildiDiyarbakır’da şubat ayında 42 narkotik operasyon gerçekleştirildi
İBB kentsel dönüşüme giren Nurcan Apartmanı'nın yıkımına başladıİBB kentsel dönüşüme giren Nurcan Apartmanı'nın yıkımına başladı
Anahtar Kelimeler:
emniyet genel müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mart Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.