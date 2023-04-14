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  4. Depremzede aile enkazda doğum yapan "Zeyna" ve yavrularını yanlarından ayırmıyor

Depremzede aile enkazda doğum yapan "Zeyna" ve yavrularını yanlarından ayırmıyor

14.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Koçak ailesi, enkazda doğum yapan kedileri "Zeyna" ile yavrularının bakımını çadırda yapıyor.

Emek Mahallesi'ndeki evlerinin depremde yıkılmasının ardından "Zeyna"yı enkazda arayan hayvansever aile, kedilerinin doğum yaptığını gördü.

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Zeyna ve yavruları alan Koçak ailesi, can dostlarına çadırda bakıyor.

Gülnaz Koçak, AA muhabirine, depreme Emek Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandıklarını söyledi.

Deprem anında eşi ve 3 çocuğuyla birbirlerine sarıldıklarını belirten Koçak, çocuklarının ölümünü görmemek için dua ettiğini gözyaşlarıyla anlattı.

O anı hiçbir zaman unutmayacağını aktaran Koçak, apartmanın zemini ve ilk katının çökmesiyle ikinci kattaki evlerinin balkonundan dışarı çıktıklarını dile getirdi.

Gebe olan kedilerinin yıkılan evde kaldığını anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Dolu yağdığından giyecek bir şeyler almak için enkaza girdim. Sığınacak hiçbir yerimiz yoktu. Enkaza balkondan ilk girdiğimde kanepe altından battaniyeleri almak için açtığımda kedileri gördüm, oraya sığınmışlardı. Oradan battaniyeyle birlikte çıkardım. Güvenilir hiçbir yer olmadığı için yağmurda yanımızda da durmadılar. Enkaza tekrar girdiler. Gün doğduktan sonra hamile olanı çıkardım. Enkazın altında çekyatın içine girmişti, orada doğurmuş. Sonra yavrularını dolabıma taşımış. Allah'tan dolabım devrilmemiş, kıyafetlerimin arasına taşımış yavruları. Dolabın içindeydi iki minikle anne, aldık geldik."

Koçak, enkazda doğum yapan Zeyna ve 2 yavrusuna çadırda baktıklarını ve bir an olsun yanlarından ayırmadıklarını belirtti.

Zeyna ve yavrularının yanı sıra daha önce mahallede besledikleri 2 kediyi de çadır alanına getirdiklerini anlatan Koçak, besledikleri kedilerden birinin de 4 yavru doğurduğunu söyledi.

Ailenin 19 yaşındaki kızı Emine Koçak da şu anda 6'sı yavru 9 kediye en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını belirterek, "Evde de hep kedilerimi kucağıma alırdım beraber yatar uyurduk. Aynı evde yaşadığımız için çadırda da sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

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