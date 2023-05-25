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Depremzede antrenörlerden konteyner kentteki afetzede çocuklara futbol eğitimi

25.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da depremzede antrenörler, kendileri gibi konteyner kentte kalan çocuklara futbol eğitimi veriyor.

Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Savaş Günay (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde evinin ağır hasar aldığını, 7 aylık hamile eşi ve bir çocuğuyla konteyner kente yerleştirildiklerini belirtti.

Kendisi gibi depremzede çocuklara futbol eğitimi verdiklerini anlatan Günay, "Çocukları gruplara ayırarak futbol eğitimi veriyoruz. Altyapı temel tekniklerini öğretmeye çalışıyoruz. Burada sadece futbol değil de çocukların o deprem psikolojisini atmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Günay, şunları kaydetti:

"Eski öğrencilerimizin bazıları da burada konteynerde kalıyor. Onlardan da yetenekli çocuklar var, burada da gördüğümüz gelecek vaat eden çocuklar var. Elimizden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Temel eğitimlerini verip, burada bir şeyler öğretip başka takımlara göndereceğiz. Burada futbola büyük bir talep var. Futbol zaten herkesin sevdiği bir spor dalı. Sahamızın küçük olmasından dolayı biz her antrenmanımızda 5'erli, 6'şarlı gruplar yapıyoruz, kendi yaş gruplarına göre bölüyoruz, kendi yaşlarına göre antrenman yaptırmaya çalışıyoruz."

ŞAMPİYON KULÜBÜN ÇOCUKLARI BAŞKA KULÜPLERİN ALTYAPISINA YERLEŞTİRİLDİ

Antrenörlerden Önder Biçer (34), depremin ilk günlerinden itibaren yurtlarda, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde çocuk ve gençlere ulaştıklarını anlattı.

Kırsalda gitmedikleri köy ve mahallenin kalmadığını, futbol anlamında çocukların temel becerilerini geliştirme anlamında ellerinden geldiğince eğitim verdiklerini ifade eden Biçer, şöyle konuştu:

"Çocukların bir nebze olsun deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını istiyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz, çocuklar da istekli, hevesli. Bu şekilde devam ederse spor anlamında birçok kazanım elde edeceğimizi düşünüyorum. Depremden önce Malatya'da 14 yaş altı grubumuz şampiyon olmuştu. Türkiye Şampiyonası'na gidecektik. Depremden dolayı gidemedik. Orada 26 kişilik bir sporcu grubumuz vardı. Şu an bu yetenekli futbolcularımız Türkiye'nin birçok bölgesinde, özellikle İzmir ve İstanbul bölgesinde hatırı sayılır köklü kulüplerimizin altyapısına yerleşti. Şu anda da bulunduğumuz konumda yetenekli çocuklar mevcut. Yetenek taramaları da yapıyoruz, değerlendirip sporumuza kazandıracağız."

FATİH TERİM'E DAVET

Antrenörlerden Hakan Koç da (32) "Bölgede şampiyon olan bir takımımız vardı. Burada tekrardan bir seçme yapıp bunları mutlu edip tekrardan Türkiye futboluna kazandırmak istiyoruz." dedi.

Futbol paydaşlarıyla depremzede çocuklar için bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Koç, "Fatih Terim deprem zamanında 'Deprem bölgesindeki futbol projelerinin içinde olmaya hazırım.' demişti. Buradaki çocuklara beraber bir etkinlik yapalım. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, eski futbolcularla etkinlik yapıp çocukların moral motivasyonunu daha üst seviyeye çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar da futbol eğitimi almaktan dolayı mutluluklarını ifade etti.

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