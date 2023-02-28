Depremzede çiftçiler üretmeye devam ediyor

Adana’nın Ceyhan ilçesi Sirkeli Mahallesi’nde çiftçi Kenan Balkı “Türk çiftçisi olarak üretmek zorundayız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören Ceyhanlı afetzede çiftçiler, tarlalarında ekim yapmaya devam ediyor. Meteorolojinin kuraklık uyarılarına rağmen bereketli topraklarda üretim için Ceyhanlı üretici tarlalarda bin dönüm mısır ekimi için mesaiye başladı.

Ceyhanlı çiftçi, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Balkı, “Çukurova bölgesinde mısır ekimi başlamış durumda. Öncelikle bölgemizde yaşanan büyük deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda Adana da afet bölgesinin içerisinde bulunan illerimiz arasında. Fakat hayat bir türlü devam ediyor. Bizler üretici olarak yine ekime, üretmeye devam ediyoruz. Canla, başla ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarız ektiğimiz mahsullerimiz de bereketli olur. Fakat bu yıl müthiş bir kuraklık mevcut. Allah inşallah hayırlı rahmetler verir de ektiğimiz mahsullerimiz güzel yetişir. Şu anda traktörlerimiz ekmeye devam ediyor. Biz Türk çiftçisi olarak, her türlü doğal afetlere rağmen üretmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Şu anda depremle alakalı zarar gören bölgelerde buradaki çiftçiler olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık, çünkü hayattayız” dedi.

