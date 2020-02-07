YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Depremzede çocuklar, annelerine hediye hazırladı

Depremzede çocuklar, annelerine hediye hazırladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.02.2020 12:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da "Çocuk Psikoksosyal Destek"çadırında depremzede çocuklar, anneleri için kendi el emekleri ile hediye hazırladı.24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören aileler, kentte oluşturulan çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Elazığ’da "Çocuk Psikoksosyal Destek"çadırında depremzede çocuklar, anneleri için kendi el emekleri ile hediye hazırladı.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören aileler, kentte oluşturulan çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Kültür Park’ta bulunan çadırkent içine çocuklar içinde "Psikososyal Destek" çadırı kuruldu. Depremin çocuklardaki etkisini azaltılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çadırda çeşitli sosyokültürel ve eğitici etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında çocuklar anneleri için el emekleriyle üzerinde duygularını anlatan yazıların olduğu hediye paketleri hazırladı.
Psikososyal destek için Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesin’den deprem bölgesine görevlendirilen Çocuk Gelişimci Simanur Ayaz bilgi verdi.
Çocuk çadırında her gün birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler yaptıklarını anımsatan Ayaz," Çocuk destek çadırımızda hizmet alan çocuklarımız da bugün el emekleriyle hazırladıkları ve üzerinde duygularını anlatan yazıların olduğu hediye paketlerini ananelerine hediye etti.Destek hizmeti verirken amacımız çocukların yaşadıkları bu olumsuz duygu durumları ile baş edebilme becerilerini artırmak ve hayata adaptasyon sürecini hızlandırmaktır. Annelerimizi bu sürece katmak amacıyla bu tarz bir etkinlik yaptık. Çocuklarımızla hazırlanan hediye paketlerini ananelerimize ulaştırdık"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Erzurum'da çıkan yangında 3 ev ile ahır ve samanlık yandı

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Balıkesir’de afetlere karşı alınacak tedbirler konuşuldu

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Muğla Büyükşehirden kar mesaisi

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:17
Öğle
12:42
İkindi
15:32
Akşam
17:57
Yatsı
19:16

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Gökler Eczanesi
Merkez
İlkbahar Eczanesi
Merkez
Makfire Eczanesi
Merkez
Miray Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız"

Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti

Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi

Karaaslan Ailesinin Acı Günü

Karaaslan Ailesinin Acı Günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.