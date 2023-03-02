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Depremzede çocuklar Hacivat ve Karagöz’le güldü

02.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Ahlat ilçesinde konaklayan depremzede çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Depremzede çocuklar Hacivat ve Karagöz’le güldü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde konaklayan depremzede çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Depremzede çocuklar oynanan Hacivat ve Karagöz oyunuyla güldü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Bitlis’in Ahlat ilçesine gelip konaklayan depremzede ailelere maddi ve manevi destek sağlanırken, çocukların depremin etkisinden çıkabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlçede organizasyon işiyle uğraşan gönüllü genç Emir Keskin tarafından organize edilen moral etkinliğine, Ahlat Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Tiyatro BİSAD destek verdi. Ahlat Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan depremzede çocuklara palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve Hacivat - Karagöz oyunu sergilendi. Etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçiren çocuklara pasta da kestirilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program öncesi konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek amacıyla arkadaşlarımız sağ olsunlar bir organizasyon yaptılar. Elimizden geldiği kadar mümkün mertebe sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Bu konuda da Ahlat halkına da hakikaten sizlerin nezdinde bir kez daha müteşekkiriz. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Hepsi ciddi fedakârlıklarda bulundular. Sizlerde Ahlat’ı tercih ettiniz, artık bizlerle berabersiniz. Bundan sonraki hayatınızda Ahlat’ın bir kültür elçisi olacağınızı düşünüyorum. Burası Sultan Alpaslan’ın adımını attığı yer. Malazgirt Savaşı’nı kazandığımız yer. Dolayısıyla her yeri şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulandığı topraklar. Ben aslen Konyalıyım ama Ahlat’ı çok seviyorum. Eminim sizlerde çok seveceksiniz. Ne desek ne söylesek bazı acıları hafifletemeyiz ama Cenab-ı Allah hepimizi korusun, ülkemize de selamet versin. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet etsin, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi afetlerden korusun” dedi.

Etkinliği organize eden MGT Ajans sahibi Emir Keskin de, doğum gününde yaptığı çağrı ile depremzede çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak istediğini söyledi. Keskin, “Bir kaç yıldır bilgisayar alabilmek için paramı biriktirdim fakat meydana gelen büyük depremin ardından sokakta kalan binlerce vatandaşımızı görünce yeni bir bilgisayar almak yerine bölgede yaralara biraz olsun derman olabilmek için tüm birikimimi bölgeye gönderdim. Felaketten kısa süre sonra kaymakamlığımızın koordinesinde Ahlat’a yerleştirilen 200’den fazla aile olduğunu biliyordum. Gönüllü arkadaşlarımız temel ihtiyaç malzemelerinin temininde aktif rol oynadılar. Ben de doğum günüm olan 23 Şubat günü sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma bir çağrıda bulundum. Doğum günümü kutlarken buradaki çocuklara tebessüm olabiliriz dedim. Ben dahil birçok arkadaşım zaten bağış yapmışlardı, bir kaç arkadaşımdan ve ailemden gelen paralarla depremden etkilenerek gelen çocukları bugün Hacivat ve Karagöz ile buluşturduk. Gönüllü palyaçolarımız ve öğretmenlerimiz ile yüz boyamalarını yaptık. Onlara stresten uzak bir kaç saat yaşattığımıza inanıyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma, aileme ve kolaylık sağlayan Kaymakamımız Fikret Dağ’a çok teşekkür ediyorum. Yaralarımızı hep beraber saracağız" şeklinde konuştu.
Engelsiz Amazonlar Sanat Evi kurucusu yazar Gamze Elibol tarafından gönderilen hediye masal kitapları ile bere, atkı, eldiven gibi giyim eşyaları da program sonunda yürüme engelli gönüllü genç Uğur Avcı tarafından depremzede çocuklara dağıtıldı.

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