Depremzede çocuklar satranç turnuvasıyla moral depoladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremzede çocuklar, düzenlenen "Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvası" ile depremin yarattığı travmadan uzaklaşarak moral buldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ Temsilciliği, Okul Sporları İl Temsilciliği ile Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Yakup Kılıç Spor Salonu'nda çocukların hem yaşadığı deprem travmasından uzaklaşıp moral bulmaları hem de satrancı sevdirme amacıyla turnuva düzenlendi.

İlk, orta ve lise öğrencilerinden 374 sporcunun katıldığı dört gün sürecek turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödül verilecek.

- "Çocuklarımız gayet mutlular"

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç sporunun herkesin çok tercih ettiği ve sevdiği, kişiyi düşündüren, analize sevk eden, hayata bakış açısını olumlu yönde etkileyen bir spor olduğunu belirtti.

Bu yönüyle depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak ve depremin yaşattığı travmadan uzaklaştırmak için turnuva düzenlediklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: