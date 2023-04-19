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Depremzede çocuklara bayram hediyesi anaokulu öğrencilerinden

19.04.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 3 Eylül Anaokulunda depremzede çocukların Ramazan bayramında yüzlerini güldürmek için oyuncak yardımı kampanyası başlatıldı.

Depremzede çocuklara bayram hediyesi anaokulu öğrencilerinden

Öğretmen ve öğrenciler deprem bölgesindeki çocukların bayramda yüzünü güldürmek için oyuncak kampanyası başlattı.

Ramazan bayramı öncesi anaokulu öğrencileri evlerindeki oyuncaklarını, yeni aldıkları oyuncaklarını içlerine yazdıkları notlarla deprem bölgesi Hatay Hassa Hacılar Köyü’ndeki öğrencilere gönderilmek üzere okul yönetimine teslim etti. Toplanan oyuncaklar Ramazan bayramının ilk gününde Sındırgı Belediyesi ve ÇEDES projesi ile depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Projeye destek veren herkese teşekkür eden 3 Eylül Anaokulu müdürü Ahsen Gezgin, “3 Eylül Anaokulu olarak öğrencilerimizle birlikte depremzede kardeşlerimiz için oyuncak topladık, oyuncak kampanyası yaptık. Bayramın 1. günü Hatay Hassa ilçemizin Hacılar Köyü’nde depremzede olan kardeşlerimize öğrencilerimizle birlikte topladığımız oyuncakları götüreceğiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar” dedi.

Tunahan Demir “Depremzede arkadaşlarımız sizi seviyorum. Bayramınız kutlu olsun, size bu oyuncakları göndermek istiyoruz” şeklinde konuşurken Asya İçme, “Ben 3 Eylül Anaokuluna gidiyorum. Depremzede arkadaşlarımız için yeni oyuncaklar göndermek istediğimiz için yeni oyuncaklar gönderdik. Onları çok seviyoruz, yanlarında olmak istiyoruz” sözleri ile duygularını dile getirdi.
3 Eylül Anaokulu müdür yardımcısı İbrahim Alper Demir “Çocuklarımızla yapmış olduğumuz kampanya sonucunda depremzede çocuklarımız için onları bir nebze olsun bayramda sevindirebilmek için onlar için oyuncak topladık. Sağ olsunlar ilgisiz kalmadılar bu kampanyamıza. Orada bulunun çocuklarımızı bayram süresinde sevindirmemiz için güzel olacağını düşünüyorum. Onlara bir oyuncak, onlara bir sevgi yollamak istedik açıkçası. Güzel oldu, Hatay’a yollayacağız inşallah. Hatay’da kurulan, belediyemizin kurduğu, halkımızın desteklediği ve yaptığı konteyner kentteki çocuklarımıza armağanımız olsun“ dedi.

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