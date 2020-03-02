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Depremzede çocuklara etkinlik

MALATYA HABERLERİ  | 02.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde, depremzede ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde, depremzede ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. 24 Ocak depreminden etkilenen Doğanyol’da düzenlenen etkinliğe 190 çocuk katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Doğanyol Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural ve eşi Dr. Sevde Nur Vural, Belediye Başkanı Hakan Bay ile ilçe protokolü hazır bulundu.
Etkinliğe Doğanyol İlkokulu ve Şehit Türkan Türkmen Tekin Orta okulu’nun toplam 190 öğrencisi 40’ar kişilik gruplar halinde alındı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Çocuk Oyun evi ve Oyuncak Müzesi görevlilerinin yönetiminde düzenlenen etkinlik sırasında çocuklarla birlikte ahşap oyuncak boyama yapıldı. “Çat Kapı Çat Sınıf” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği ahşap oyuncakları boyayan çocuklar keyifli vakit geçirdiler.
Öğrenciler, etkinliğin sonunda boyadıkları ahşap oyuncaklarıyla evlerine döndüler. Etkinlikle, depremi yaşamış olan çocuklara bir nebze olsun farklılık yaşatılmak istendiği kaydedildi.
Etkinlik görevlileri daha sonra Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural ile Belediye Başkanı Hakan Bay’ı makamında ziyaret etti.

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