YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Depremzede çocuklardan Kızılay gönüllülerine kart

Depremzede çocuklardan Kızılay gönüllülerine kart

MANİSA HABERLERİ  | 03.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından depremden zarar gören bölgeye giderek, Doğanlar Apartmanı ve çevresinde yürütülen yardım çalışmalarına katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından depremden zarar gören bölgeye giderek, Doğanlar Apartmanı ve çevresinde yürütülen yardım çalışmalarına katıldı. Kızılay’ın gönüllü çalışanlarına küçük depremzedeler de hazırladıkları kartlarla teşekkür etti.
Genç Kızılay İl Teşkilatı ve Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleriyle birlikte yardım çalışmalarına katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu; su, sıcak çorba, battaniye dağıtımlarını gerçekleştirdi. Kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımlarının gerçekleştirilmesinde de aktif görev alan topluluk üyeleri, enkaz altından çıkarılan Teneke isimli kediyi sahiplenerek bakımını gerçekleştirip veteriner hekime teslim etti.
Gönüllülerin yoğun çalışmalarına tanıklık eden küçük depremzedelerin hazırladıkları teşekkür kartlarıyla duygulu anlar yaşadıklarını belirten topluluk üyeleri, bu davranıştan güç aldıklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Manisa Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
12:59
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:33

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Duru Eczanesi
Merkez
Gürsev Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı
Başkan Ergün Kent Konseyleri Birliğini ağırladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sağlıkçılara koltuk jesti
Sağlıkçılara koltuk jesti
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Süper Kupa Finali Öncesi Manisa’da Basın Toplantısı Düzenlendi
Süper Kupa Finali Öncesi Manisa’da Basın Toplantısı Düzenlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.