YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek

Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek

SİNOP HABERLERİ  | 28.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Sinop’tan gönderilen bir tır oyuncakla gülecek.Sinop’ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası, depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı.

Depremzede çocukların yüzleri oyuncaklarla gülecek

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen çocukların yüzleri, Sinop’tan gönderilen bir tır oyuncakla gülecek.
Sinop’ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası, depremin ardından bölgede yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için çalışma başlattı. Fabrikada üretilen oyuncakların bölgedeki çocuklara ulaştırılması için Valilik ve AFAD ile ortak çalışma yapan fabrika görevlilerince hazırlanan bir tır dolusu oyuncak, Elazığ ve Malatya’ya gönderildi.
Firmadan yapılan açıklamada, deprem bölgesine oyuncakların yanı sıra yaşam malzemelerinin de gönderildiği belirtilerek, "Yaşamlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktıDepremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Aydın’da şaşırtan kaza

Aydın’da şaşırtan kaza

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Sinop Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:50
Öğle
12:57
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Şifa Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkeli’de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi

Türkeli’de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.