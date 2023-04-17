Depremzede çocukların yüzü destek ekipleri ile gülüyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklar ile yakından ilgilenen ekipler çocuklara, oyunlar oynayarak ve taleplerini dinleyerek yardımcı oluyor.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, Malatya’da depremden etkilenen ve geçici konaklama merkezinde kalan vatandaşlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

