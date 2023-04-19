Depremzede esnafa konteyner iş yeri ve çarşı üretimine hız verildi

Karmod, son dönemde deprem bölgesindeki esnaftan gelen yoğun dükkan talebi üzerine konteyner iş yeri üretimini artırdıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, konteyner dükkan taleplerinde market, kuaför, terzi, giyim mağazaları ve kafeterya kullanımlarının öne çıktığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, deprem yaşam konteyneri öncelikli gerçekleştirdikleri üretimlerine, gelen talepler üzerine ticari yapıları da eklediklerini vurguladı.

Yüceer, taleplerin hem bağımsız iş yeri hem de çarşı konseptinde geldiğine işaret etti.

Hazır üretimli konseptiyle konteyner yapıların deprem bölgesindeki yaşam alanlarında küçük esnafın dükkan açmasını kolaylaştırdığını belirten Yüceer, şunları kaydetti:

"Konteyner dükkan yapılarımızı elektrik tesisatına varana kadar her şeyiyle fabrikamızdan hazır üretimli sevk ediyoruz. Konteyner kent yerleşkesi içerisinde veya yakınında konumlandırılan dükkanlar esnafın işini kolaylaştırıyor. Esnafa aynı gün yeni dükkanını açabiliyor. Konteyner dükkanlar deprem bölgesinde ticaretin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor. Şu aşamada deprem bölgesinden gelen taleplerde market, kuaför, terzi, giyim mağazaları ve kafeterya tercihte öne çıkıyor.

Konteyner kent bölgelerinde oluşturulan çarşılarda esnafın yeni iş yeri açma mutluluğunu yaşadık. Yaşanan üzücü depremin etkisi bölgede gerçekleşen yeniliklerle unutulmaya çalışılıyor. Konteyner kent alanlarında oluşan çarşılara yerleştirilen yeni dükkanlar esnafı daha da ümitlendiriyor. Her şeye rağmen yeni iş yerlerinin mutluluğunu yüzlerinde hissediliyor. Afetin ilk günlerinden bugüne 24 saat mesaiyle deprem konteyner üretimlerini sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Sahadaki gözlemlerimizde devletimizin bu konuda tüm imkanlarını seferber ettiğini yakından müşahede ediyoruz. Bu konuda hayırsever vatandaşlarımızın da konteyner bağışlarını sürdürmeleri önem arz ediyor. İlk dönemdeki konteyner bağış yoğunluğu azalmış bulunuyor. Bağışlarında desteklemesiyle bölgedeki konteyner ev ihtiyacının çok daha kısa zamanda tamamlanacağına inanıyoruz."

