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Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor

22.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerde evleri yıkıldığı veya ağır hasar aldığı için geldikleri Nevşehir'de yurtlara yerleşen depremzede kadınlar, seramik boyama kursuyla hem rehabilite oluyor hem de meslek öğreniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Nevşehir'deki öğrenci yurtlarında konaklamaya başlayan afetzede kadınların yararlanması amacıyla Nevşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından seramik boyama kursu düzenlendi.

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinin yöresel zenginliklerinden seramik sanatıyla tanışan kadınlar, çanak atölyelerinden temin edilen ham seramik malzemelerin üzerine akrilik boya ve fırça yardımıyla çizimler yapıyor.

Kursta eğitimlere pratik kazanılması amacıyla ahşap boyamayla başlayan kursiyerler usta öğreticilerden eğitim alıyor.

Eğitimin verildiği Nevşehir Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Nalan Buyruk, AA muhabirine, barınma ve gıda desteği sundukları depremzedelerin kurslar sayesinde hem boş vakitlerini değerlendirdiğini hem de hayatları boyunca faydalanabilecekleri eğitim aldıklarını söyledi.

Seramik boyama kursunun 6 haftadır sürdüğünü kaydeden Buyruk, şöyle konuştu:

"Depremzedeler geldiklerinde mental olarak çok yorgundu ve psikolojik desteğe ihtiyaçları vardı. Yaşadıkları acıları bir nebze unutturmak adına onlar için bir uğraşı düşündük. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi bize bu konuda destek oldu. Biz de depremzede misafirlerimiz için kurs açtık. Bundan sonraki süreçte depremzedeler yurdumuzda kaldığı müddetçe mevcudun yanında farklı alanlarda da kurslar açmayı düşünüyoruz. Depremzedeler bu konuda çok istekli ve heyecanlılar. Kurs saatinden daha uzun süre emek verdiler. Onlardaki bu hevesi gördükçe biz de heyecana kapıldık. Şimdi ellerine ham seramik aldıklarında nasıl boyayıp ortaya ürün çıkaracaklarını öğrendiler. Eve gittiklerinde malzemeleri temin ederek bu işi orada da yapabilirler."

Usta öğreticilerden Tuğba Tümay ise 6 Şubat'tan beri depremzedelere destek amacıyla yurtlarda gönüllü görev aldığını, sonraki aşamada da açılan kursta afetzedeler için çaba harcamayı sürdürdüğünü anlattı.

Ellerine ilk kez fırça alan kursiyerlerle oldukça uzun bir yol kat ettiklerini aktaran Tümay, "Kursiyerlerimizin resimle alakalı hiçbir eğitimi yoktu. Fırça kullanmayı burada öğrendiler, boya ve vernik uygulamayı ilk kez burada gördüler. Ahşap ve seramik boyama öğrenen kursiyerlerimizden gidenler beraberlerinde temin ettikleri boya ve fırçaları da götürdü. Kurs çok verimli geçiyor. 6 haftada çok şey öğrendiler." diye konuştu.

Depremzede Nuray Bağcı da Kahramanmaraş'tan ayrıldığı günden beri öğrenci yurdunda konakladığını, kendilerine sunulan imkanla vaktini değerlendirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kursta öğrendiklerini ileride fırsata dönüştürerek gelir kaynağı haline getirmeyi hedeflediğini dile getiren Bağcı, "Kız meslek lisesi mezunuyum. Bu tür işlere zaten meraklıydım, burada ilerlettim. Arkadaşlarımızla birlikte çalışarak birbirimize destek olduk. Ortaya güzel ürünler çıktıkça bizim de hoşuma gitti. Daha çok öğrenmek istiyoruz. Buradan gidinceye kadar kursun sürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hataylı depremzede Serap Ayoğlu da el emeği ile uğraş vererek ortaya yeni bir ürün çıkarmanın keyifli olduğuna işaret ederek, "11 Şubat'tan beri burayız. Kursun bize çok faydası oldu. Öğrendiklerimizi döndüğümüzde uygulamaya devam edeceğiz. Burada boş vakitlerimizi değerlendirdik. Memleketimde halk eğitimi kurslarına gitmeye çok niyetlendim ama kısmet olmadı, ilk defa burada katıldım." dedi.

Nesrin Balcıoğlu ise kurs sayesinde stresten uzaklaştıklarını, uğraşının psikolojileri için fayda sağladığını söyledi.

Kurs sürecinde yapılan ürünlerle gelecek aylarda sergi açılması, satışlardan elde edilecek gelirin depremzedelerin yararına kullanılması planlanıyor.

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