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Depremzede KOBİ'lere kefalet desteği

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin kefalet sorununun çözümü için KOSGEB tarafından Kredi Garanti Fonu'na yaklaşık 8 milyon avro kaynak sağlanacak

AYŞE BODUR - Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'lerin sorunlarının çözümü için atılan adımlara bir yenisi eklendi. Kefalet sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin bazı destek programlarından faydalanamaması nedeniyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Kredi Garanti Fonu'na (KGF) yaklaşık 8 milyon avro kaynak aktarılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Elazığ ve Malatya'daki bazı depremzede KOBİ'lerin, destek için devreye alınan kredi programlarından kefalet sorunları nedeniyle yararlanamadığı belirlendi. Bunun üzerine KOSGEB ile KGF arasında sorunun aşılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokole göre, KOSGEB, kefalet sorunlarının çözümü amacıyla 8 milyon avroluk bütçeyi KGF aracılığıyla KOBİ'lerin kullanımına tahsis edecek.

Böylece depremden etkilenen bölgedeki KOBİ'lerin teminat kullanabilmeleri kolaylaştırılacak. Kaynak aktarımının yanı sıra Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere sağlanan kaynağın 10 katını bulan yaklaşık 80 milyon avro civarında da kefalet sağlanmış olacak.

- Kredi programları hayata geçirilmişti

Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da etkili olan depremin ardından KOSGEB tarafından bu illerdeki KOBİ'lere yönelik iki ayrı kredi faiz programı uygulamaya alınmıştı.

Depremden fiziki olarak hasar gören KOBİ'ler için 100 bin lira üst limitli "Acil Destek Kredi Programı" hayata geçirilmişti.

Fiziki olarak depremden etkilenmeyen ve imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler için de 150 bin lira üst limitli "İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı" başlatılmıştı.

Kefalet problemi nedeniyle iki programdan yararlanamayan KOBİ'lerin sorununun, imzalanan protokolle çözümlenmesi hedefleniyor.

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Depremzede Elazığ Kefalet KGF KOSGEB Malatya

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