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Depremzede konutlarında 1.etapta sona yaklaşıldı

MALATYA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:07 | Son Güncelleme

24 Ocak 2020’de yaşanan depremin ardından evleri zarar gören depremzede aileleri için Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından sunulan projeler kapsamında Gelincik Tepesi’nde yapımı devam TOKİ konutlarında 1’nci etap çalışmalarının kaba inşaatı tamamlanırken, 684 adet dairede gerçekleştirilen ince işçilik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.Elazığ merkezli 6.8’lik depremde en fazla zarar gören ilçelerin başında Battalgazi ilçesi gelirken, evleri zarar gören depremzede ailelerin mağdur olmaması için harekete geçen Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi ve Yatılı Bölge Ortaokulu yan kısmında bulunan arsalara konut yapımı için projeler hazırlatılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) sundu.

24 Ocak 2020’de yaşanan depremin ardından evleri zarar gören depremzede aileleri için Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından sunulan projeler kapsamında Gelincik Tepesi’nde yapımı devam TOKİ konutlarında 1’nci etap çalışmalarının kaba inşaatı tamamlanırken, 684 adet dairede gerçekleştirilen ince işçilik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Elazığ merkezli 6.8’lik depremde en fazla zarar gören ilçelerin başında Battalgazi ilçesi gelirken, evleri zarar gören depremzede ailelerin mağdur olmaması için harekete geçen Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi ve Yatılı Bölge Ortaokulu yan kısmında bulunan arsalara konut yapımı için projeler hazırlatılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) sundu. TOKİ tarafından uygun görülen proje kapsamında Gelincik Tepesi’ne bin 533 ve Yatılı Bölge Ortaokulu yan kısmına ise 495 adet konutun yapımı için düğmeye bastı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla yapımı tamamlanan konutların yılsonunda teslimi hedeflenirken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

1.etap çalışmalarının kaba inşaatı tamamlandı
Gelincik Tepesi’nde toplam 144 bin 529 metrekare arsa üzerinde 38 blok üzeri yapılan 1.etap konutlarının kaba inşaatı tamamlandı. 200 bin metreküp hafriyat çalışmasının yapıldığı bölgede inşa edilen 684 adet konutlar, brüt 100 ve 120 metrekare olarak yapılırken, konutların ince işçiliği ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. 6 kat üzerine inşa edilen, iki tip projenin uygulandığı 21 bloğun 2+1 ve 17 bloğun 3+1 olarak yapıldığı konutların, yılsonunda teslim edilmesi hedeflenmekte. Sert kayalıkların bulunduğu Gelincik Tepesi’nde her temeli açabilmek için 2,5 ton patlayıcı kullanılan konut yapımında, günlük ortalama bin 200 işçi çalışıyor.

2.etap çalışmaları hızla devam ediyor
Gelincik Tepesi’nde kaba inşaatı tamamlanan 1.etap çalışmalarında sona gelinirken, 2.etap çalışmaları ise hızla devam ediyor. 31 Blok 553 adet Konut İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, 2.etap çalışmalarında kaba inşaatın yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Battalgazi’nin yeni yüzü gelincik tepesi şehre değer katacak
Yaşanabilir bir kent çalışmaları kapsamında Gelincik Tepesi bölgesini alt merkez haline getirmeyi planlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’de örnek bir yerleşim yeri oluşturuyor. Hak sahibi depremzede aileleri için 600 dönüm üzerine bin 533 adet konutun yapılacağı ve Başkan Güder’in girişimleri sonucunda rezerv alanının 3 bin dönüme çıkarılması planlanan Gelincik Tepesi, Battalgazi’nin yeni yüzü olarak şehre değer katacak.

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