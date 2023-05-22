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Depremzede öğrenciler, Horma Kanyonunu ve Ilıca Şelalesini gezdi

22.05.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’ya gelen Şanlıurfalı depremzede öğrenciler, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde Horma Kanyonunu ve Ilıca Şelalesini gezdi.

Depremzede öğrenciler, Horma Kanyonunu ve Ilıca Şelalesini gezdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzede öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Kardeş Okul” ve “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projeleri çerçevesinde Şanluurfa’dan Kastamonu’ya gelen öğrenciler, Horma Kanyonunu ve Ilıca Şelalesini gezdi. Tosya Kız İmam Hatip Lisesi ile eşleştirilen Şanlıurfa Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kastamonu’yu ziyaret etti. Kente gelen öğrenciler, Tosya Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikte Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonunu gezdi. 3 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonundan yürüyüş parkurundan yürüyen öğrenciler, Ilıca Şelalesi’ni ulaştı. Ilıca Şelalesinde bir süre dinlenen öğrenciler, Kastamonu’nun doğal güzellikleri karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

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