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Depremzede öğrenciler ‘robotik kodlama’ ile teknolojiyle buluşacaklar

11.01.2024 09:02 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘robotik kodlama’ eğitimine yönelik açılan atölyeler sayesinde depremzede öğrenciler teknolojiyle buluşacaklar.

Depremzede öğrenciler ‘robotik kodlama’ ile teknolojiyle buluşacaklar

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde öğrencilerin teknoloji ağırlıklı eğitim almaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir derneğin arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Geleceği Kodluyoruz H2O Projesi"nin açılış töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hanife Uysal Ortaokulu’nda ‘Robotik Kodlama’ ve ‘Üretim Becerileri’ adlı iki atölye eğitime açıldı. Bu atölyelerde öğretmenlerin eğitiminin ardından öğrenciler ders alabilecek.

“BU İŞLER BİZİM NORMAL HAYATA DÖNÜŞÜMÜZÜ GÖSTERİR”

Okulda düzenlenen açılış programına İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve dernek üyeleri katıldı. Bu atölyelerin açılmasından gerçekten memnun olduğunu ifade eden Kaymakam Demiryürek, “Bu işler bizim normalleştiğimizi gösterir. Bu işler bizim normal hayata dönüşümüzü gösterir. Burada yaptığımız organizasyon, bir okulda atölye açmaktan daha farklı ve daha ileri bir organizasyon. Bu organizasyonda sizinle birlikte olmaktan çok memnunum” dedi.

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