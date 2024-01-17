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Depremzede öğrencilere karne hediyesi olarak 5 bin 650 top dağıttı

İHA İHA
17.01.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Payas ilçesinde hayırsever bir vatandaş, ilçede öğrenim gören 5 bin 650 öğrenciye karne hediyesi olarak top dağıttı.

Depremzede öğrencilere karne hediyesi olarak 5 bin 650 top dağıttı

Depremin vurduğu Hatay’da yaşanan olumsuzluklara rağmen 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı heyecanla başlamıştı. Önümüzdeki Cuma günüyse öğrenciler ara tatile girecek. Depremin vurduğu Hatay’ın Payas ilçesinde hayırsever bir vatandaş, ilçede öğrenim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine top dağıttı. Okullara araçlarla ulaştırılan 5 bin 650 adet top, tek tek öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler, kamyon dolusu sürpriz hediye karşısında mutluluk yaşadılar. Öğrenciler ve veliler teşekkürlerini ileterek, mutlu olduklarını ifade ettiler.

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