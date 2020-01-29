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Depremzede öğrencilere psikolojik destek

MALATYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Malatya’da depremden etkilenen öğrenciler izin psikolojik destek veriliyor.

Depremzede öğrencilere psikolojik destek

Malatya’da depremden etkilenen öğrenciler izin psikolojik destek veriliyor. Öğrenciler uygulanan tedavi yöntemi ile deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli geçtiğimiz Cuma günü saat 20,55’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetle hissedildiği ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya’da, depremden etkilenen çocuklara psiko tedavi uygulanıyor. Deprem sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve Rehber Öğretmenler tarafından oluşturulan Psiko-Sosyal Müdahale ekibi, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde depremzede çocuklarımıza yaşadıkları korkunun travmaya dönüşmemesi için çocuklarla bizzat ilgileniyorlar. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Psiko-Sosyal danışmanlar tarafından yaptırılan oyun ve etkinliklere katılan öğrencilerimiz, depremin neden olduğu korkudan uzaklaşıyor. Velilerimizin çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda çeşitli görüşmeler yapılarak velilerimizle de yakından ilgilenildi" dedi.

Depremzede öğrencilere psikolojik destek

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