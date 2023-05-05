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Depremzede öğretmen ve öğrenciler Kocaeli'deki gençlik kampında moral buldu

05.05.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Kocaeli'ye gelen öğretmen ve öğrencilere yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden kente gelen 290 öğrenci ve 10 öğretmen, Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında 5 gün boyunca ağırlandı.

Bu kapsamda Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında düzenlenen bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerine katılan depremzede öğrenciler ve öğretmenler moral buldu.

Ayrıca öğrenci ve öğretmenler için İstanbul gezisi ve Kocaeli'de ata binerek, Ormanya, Bilim ve Kağıt Müzesi'ni gezerek, Uçurtma Şenliği'ne katılarak, bowling oynayarak, buz pateni yaparak ve lunapark giderek gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Depremzede öğretmen ve öğrencilerle Sekapark'ta bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzedeleri Kocaeli'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Büyükakın, deprem bölgesine yönelik çalışmalarından bahsederek, zor günlerin üstesinden birlikte gelineceğini kaydetti.

Öğretmen Hüda Tarsuzlu Yolcu da ülkenin her ferdine Hatay, veliler ve öğrenciler adına teşekkür ederek, "3 aydır afet nedeniyle elimizden giden evlerimizin sıcaklığını verdiler, bize bir ev açtılar kapısı olan penceresi olan sıcacık yatağı olan evlerimize kavuştuk. 5 gün de olsa hepimiz dolu dolu anlar yaşadık. Etkinliklerin sonunda evimize döndük, kampımıza döndük. Öğrencilerimle beraber yeniden hayata tutunduk." ifadelerini kullandı.

Aytepe Diriliş Gençlik Kamplarında 5 gün boyunca ağırlanan öğretmen ve öğrenciler, daha sonra deprem bölgesine geri döndü.

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