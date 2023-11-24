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Depremzede öğretmenlere videolu sürpriz

24.11.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, geçtiğimiz 6 Şubat Depremi’nin ardından Aydın’a tayin olan depremzede öğretmenlere duygusal bir sürpriz hazırladı.

Depremzede öğretmenlere videolu sürpriz

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nda görev yapan depremzede öğretmenler, meslektaşları, öğrencileri ve velileri tarafından hazırlanan özel bir videolu mesajla duygusal anlar yaşadı.

Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nda görev yapan 3 depremzede öğretmen, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu tarafından hazırlanan özel bir videolu mesajla duygusal bir sürprizle karşılaştılar. Deprem bölgesindeki öğrencileri, meslektaşları ve velileri tarafından çekilen “Öğretmenler Günü” videosu, depremzede öğretmenlere sürpriz bir etkinlikle sunuldu. Videoda deprem bölgesindeki öğrencilerini gören depremzede öğretmenler gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anların yaşandığı programın sonunda Muhtar Çamoğlu, duygusal anlar yaşayan öğretmenlere, öğrencileri adına çiçek takdim ederken, Cumhuriyetin 100. yılına özel yaptırdığı Atatürk rozetlerini, mahallesindeki 9 okulda görev yapan 450 öğretmene hediye etti.

“HEPİMİZ DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK”

Aliya İzzetbegoviç İlkokulu Müdürü Aydın Sarıbaş; “Mimar Sinan Mahalle Muhtarımız Gurbet Hanım, okulumuza ulaşarak depremzede öğretmenlerle ilgili bir Öğretmenler Günü etkinliği yapmak istediğini ifade etti. Kendisi sağolsun deprem bölgesindeki okullarına ulaşarak, oradaki öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına ve okul müdürlerine ulaşarak, onların görüşlerini içeren bir video klip hazırladı. Bugün de o video klibi öğretmen arkadaşlarımıza ilettik. Hepimiz duygusal anlar yaşadık. Maalesef hayatın gerçekleri, hepimiz yaşıyoruz. Özellikle mahalle muhtarımıza Aliya İzzetbegoviç İlkokulu ailesi olarak bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle zorlu günler yaşamayız” dedi.

“İNŞALLAH BİR NEBZE DE OLSA MUTLU EDEBİLMİŞİMDİR”

Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; “Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı olarak her yıl öğretmenlerimizi anıyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz ama bu yıl ki etkinliğimizi deprem bölgelerinden ilimize gelen öğretmenlerimize yönelik hazırlamak istedik. İlimize gelen bazı öğretmenlerimiz de mahallemizdeki okullarda görev yapmaktalar. Bu öğretmenlerimizin oralarda bıraktıkları öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir video aracılığıyla buluşturmak istedim. Çok duygulandım. Ben de gözyaşlarımı tutamadım. Umarım bir nebze de olsa onları mutlu edebilmişimdir. İnşallah tekrar böyle bir acı yaşamayız. Bu vesile ile başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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