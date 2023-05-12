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Depremzede tekstilciler, otoparka kurulan atölyelerde tezgahlarının başına geçti

12.05.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde atölyeleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen Malatya'daki tekstilciler, katlı otoparka kurulan atölyelerde yeniden üretime başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda iş yerinin yıkılıp ağır hasar gördüğü kentte, ticaretin normale dönmesi ve depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için şehrin dört bir yanında konteyner iş yerleri ve çarşılar kuruluyor.

Akpınar Meydanı'nda tekstil alanında faaliyet gösteren ve iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnafa Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki belediyeye ait otopark tahsis edildi. Katlı otoparkın büyük bölümü tekstil atölyelerine dönüştürüldü.

Fırat Kalkınma Ajansınca altyapısı yaptırılan 35 atölyeye makinelerini dizen esnaf, depremlerden yaklaşık 3 ay sonra atölyelerinde yeniden işe başlamanın sevincini yaşadı.

Tekstil atölyesi sahibi Mehmet Bayduz, AA muhabirine, depremlerde ve sonrasında zorlu süreçten geçtiklerini söyledi.

İş yerinin ağır hasar aldığını anlatan Bayduz, "3 aydır faaliyetlerimiz durdu, bundan dolayı üzgünüz ama şükür can kaybımız olmadı. Belediyenin sağladığı imkanlarla 'Bismillah' deyip 3 ay aradan sonra çalışmaya başladık. Allah'a şükür tezgahları kurduk işe başladık." dedi.

Bayduz, depremden önce atölyesinde 20'den fazla kişinin çalıştığını, yavaş yavaş personeli toplamaya başladıklarını, 6 Şubat öncesi 6 bin civarında günlük yaptıkları yaka sayısının şu anda 2 bin civarında olduğunu aktardı.

"EKMEK TEKNEMİZ BURASI OLDU"

Aynı bölgede atölyesi olan 3 çocuk babası Yasin Üstün de depremlerde atölyelerinden birinin yıkıldığını, diğerinin ağır hasar aldığını belirterek, "Yeni yeni atölyeyi kuruyoruz. Eski atölyelerimizi depremde kaybettik. Şu anda otoparkın içindeyiz, ekmek teknemiz burası oldu. Yardım edenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

İsmail Özsüzer ise 3 ay sonra çalışmaya başladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek "Allah devlete zeval vermesin. Otoparkta çalışacağım hayatta aklıma gelmezdi, şimdi annemden yeni doğmuş gibi işime dört elle sarılıyorum." dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Planı programı kapsamında bölgeye desteklerin sürdüğünü ifade etti.

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