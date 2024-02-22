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  4. Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

Depremzede vatandaşların yaşadığı 3 konteyner alevlere teslim oldu

İHA İHA
22.02.2024 13:46 | Son Güncelleme:
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Hatay’da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında 3 konteyner alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede 3 konteyneri etkisi altına alırken, alevlerin sardığı konteynerlere vatandaşlar ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 3 konteyner zarar görürken, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Konteynerleri alevlerin sardığı anlar ve vatandaşların alevlere müdahalesi kameraya yansıdı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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