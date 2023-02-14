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Depremzedeler için gönderdiği monttan pasaport çıktı

14.02.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine Erzurum’un Horasan ilçesinden depremzedeler için gönderilen yardım kolilerinden birinin içindeki monttan pasaport çıktı.

Depremzedeler için gönderdiği monttan pasaport çıktı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 şubat 2023 tarihinde saat 04:17 sularında meydana gelen deprem sonrası için o hal ilan edilmiş ve ülkenin dört bir yanından 10 il için yardımlar gönderilmeye başlandı. Günlerdir devam eden yardımlar arasında çeşitli değerli eşyaların yanında pasaport çıktı.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün hazırladıkları koliler içinde bir pasaport bulduğunu ilgili birimlere teslim ettiğini söyledi. Ücün, "Deprem sonrası bize gönderilen yardım kolilerini hazırlayıp köylere gönderiyoruz. Çalıştığımız bölgede bir monttan bir pasaport çıktı. Pasaportu sahibine kargoyla tekrar göndereceğiz" dedi.

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