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Depremzedeler için saygı duruşu

ANTALYA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig’de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı.

Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Amatör Lig’de sezonun ilk maçını Kunduspor ile yaptı. Maç öncesi, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu.
Kepez Belediyespor U-17 Takımı, Kuzeyyaka Stadyumunda Kunduspor’u ağırladı. Amatör Lig’de sezonun ilk maçı başlamadan önce, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kepez Belediyespor U-17 Takımı, maçın ilk dakikasından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan takım oldu. Maçın 35. Dakikasında Berat Ercankan’ın topu filelerle buluşturması sonucunda Kepez ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da temponun düşmediği karşılaşmada maçın 70’inci dakikasında Kundusporun kazandığı penaltı vuruşu maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

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